Dakar, 26 avr (APS) – L’association ‘’Ethnies cousines du Sénégal’’, dans sa volonté d’œuvrer au raffermissement de la paix et de la cohésion sociale, dit multiplier les rencontres d’échange et de réflexion avec les autorités administratives, les guides religieux et coutumiers, et les associations.

‘’L’association, dans le cadre de ses missions de raffermissement de la paix et de la cohésion sociale, a été reçue en audience par l’abbé Jacques Seck, vendredi 16 avril 2021, à la cathédrale de Dakar. Cette visite est la suite d’une série de rencontres’’, indique-t-elle dans un communiqué reçu lundi à l’APS.

L’association ‘’Ethnies cousines du Sénégal’’ a ‘’déjà pris contact avec des associations ethniques et compte poursuivre le même travail auprès des autorités administratives, des guides religieux et coutumiers’’.

Elle promet de poursuivre le but de ‘’raffermir les liens entre les ethnies cousines en particulier, et toutes les couches sociales du Sénégal en général’’.

Le communiqué précise que la délégation de l’association reçue par l’abbé Jacques Seck était conduite par son président Secouna Baldé.

Arès l’accueil qui lui a été réservé, la délégation a félicité et encouragé M. Seck ‘’pour tous [les] efforts consentis dans le raffermissement de la paix sociale au Sénégal’’.

M. Baldé est largement revenu sur les missions et les objectifs de l’association, qui sont basés sur le cousinage à plaisanterie de ses membres. Il a ensuite demandé les prières et les conseils du guide spirituel, selon le communiqué.

Pour sa part, l’abbé Jacques Seck a salué l’initiative des membres de l’association, ‘’de vrais patriotes’’ qui sont, selon lui, en train de perpétuer un legs de leurs ancêtres.

‘’C’est une grande fierté pour l’abbé Jacques Seck qui a promis d’accompagner l’association. Il est, à cette occasion, revenu sur tout le sens du dialogue islamo-chrétien. Il a fait montre d’une grande disponibilité pour accompagner l’association ‘Ethnies cousines du Sénégal’ en restant toujours attentif à ses activités’’, ajoute le communiqué.