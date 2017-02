Fatick, 8 fév (APS) - L’émiettement du mouvement syndical sénégalais est le résultat d’un leadership "mal assumé’’, a estimé mardi le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (CNTS/FC), Cheikh Diop, qui souhaite inverser cette tendance en cas de victoire aux élections de représentativité.



‘’C’est parce que le leadership du dialogue social est mal assumé, qu’il y a un émiettement. Mais, si on confère le leadership à la CNTS-FC, nous allons inverser la tendance parce qu’aujourd’hui, nous vivons un dialogue social improductif’’, a-t-il dit lors d’une visite à Fatick.



Quatorze centrales syndicales et 32 syndicats d’enseignants vont participer aux prochaines élections de représentativité syndicale prévues avant la fin de l’année 2017.



Le patron de la CNTS/FC affirme qu’"il serait bien que les travailleurs comprennent quel va être le sens que nous tous devons donner à ces élections’’ organisées pour la dernière fois en 2011. A ce propos, il a rappelé que ‘’les élections de représentativité confèrent un leadership" à la centrale qui en sortira vainqueur, "comme ce fut le cas en 2011".



‘’Une fois ce leadership conféré, qu’est-ce qu’il faut en faire ? C’est ça toute l’importance. Est-ce que le leadership qui a été conféré depuis 2011 a été correctement assumé, correctement partagé ? Voilà des questions sur lesquelles les travailleurs doivent réfléchir’’, a estimé le syndicaliste.



Ces élections de représentativité, a-t-il annoncé, vont permettre à la CNTS-FC de tester son ancrage dans le monde du travail en vue d’une meilleure prise en charge de la lutte syndicale.



‘’Nous nous sommes rendu tous compte que le dialogue social était en train d’être piétiné, d’être pollué par une multitude de partenaires, et l’Etat a décidé d’organiser des élections de représentativité syndicale, pour que les centrales syndicales qui sont les plus représentatives soient ses interlocuteurs’’, a-t-il justifié.



Il a promis d’assumer et de partager le leadership, si celui-ci venait à être conféré à sa centrale par ces élections de représentativité syndicale.



Ainsi, la CNTS/FC entend ‘’s’investir pour la réunification du mouvement syndical sénégalais’’ qui est aujourd’hui ‘’très émietté, très affaibli par la dispersion de ses forces’’.



Il a promis que si elle parvenait à gagner les élections, sa centrale s’investirait "pour la réunification du mouvement syndical" et "prendre la direction des luttes pour les organiser’’.



Il estime que ‘’le mouvement syndical n’a pas pour mission de courir derrière des restitutions". "Le mouvement syndical a pour vocation de courir derrière des revendications de conquêtes qui font le progrès social, de se battre pour améliorer les conditions de vie, de se battre pour que les politiques publiques soient orientées vers les préoccupations des populations’’, a-t-il martelé.



Il prône ‘’un dialogue social porteur de progrès et qui engage des acquis". "Voilà l’orientation que nous voulons donner à ce dialogue social une fois que la CNTS-FC deviendra le leader du mouvement syndical sénégalais’’, a-t-il conclu.