Dakar, 19 août (APS) – Le chef du Bureau régional de coordination des Affaires humanitaires des Nations unies pour l’Afrique de l’ouest et du centre (OCHA), Noël Tsekouras a souligné, vendredi à Dakar, les "sacrifices" des travailleurs humanitaires pour rendre le sourire aux personnes et familles victimes de violences et de persécutions.



"Nous devrons reconnaître la contribution des travailleurs humanitaires à l’aide et à la protection des civils touchés par les conflits mais aussi au soutien des familles et individus qui font face à la violence et aux persécutions" a-t-il notamment dit.



Noël Tsékouras s’exprimait à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’aide humanitaire commémorant l’attentat perpétré le 19 août 2003 contre le siège des Nations unis.



"Nous devrons soutenir les individus qui font face à des conflits ou autres du même genre" a souligné M. Tsékouras, rappelant que son agence a initié cette année "une campagne globale pour la protection des civils et des humanitaires".



Pour sa part, la représentante-résidente du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Sénégal, Andréa Wojnar Diagne a retenu que "cette journée rend hommage à l’esprit humanitaire, à ceux et celles qui font face au danger et à l’adversité pour aider les personnes touchées par les catastrophes dans le monde entier".



"Plus de 130 millions de personnes dans le monde ont besoin d’aide humanitaire" a souligné Mme Diagne qui a fait remarquer que le quart de ces personnes affectées sont des femmes et des filles.







Selon la représentante-résidente de l’UNFPA au Sénégal, "la priorité est surtout accordée aux besoins primaires comme l’accès à la nourriture, à l’eau, à la santé, l’hygiène et à un abri".