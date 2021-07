Dakar, 1er juil (APS) - L’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) a été officiellement baptisée Pierre Adama Ndiaye, du nom de l’ancien Secrétaire général du ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération, décédé le 23 décembre 2020, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie de coupure de ruban et du dévoilement de la plaque qui s’est voulue sobre, à ’’l’image du disparu’’ a été présidée, jeudi, par le ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération Amadou Hott.



Des membres de la famille du défunt, des amis d’enfance et anciens camarades de classe, des représentants de partenaires au développement du Sénégal ainsi que le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest où il a été un chef de service avant son détachement au profit du gouvernement du Sénégal ont également pris part à la cérémonie.



’’Cette cérémonie que l’on a voulue sobre, à l’image de Pierre, est une matérialisation de la décision du président de la République d’exprimer la reconnaissance de toute la Nation sénégalaise à l’un de ses illustres fils’’, a dit le ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération.



Le chef de l’Etat Macky Sall avait annoncé par un décret du 24 décembre 2020 sa volonté de donner le nom de l’ENSAE à Pierre Adama Ndiaye (1961-2020).



Amadou Hott a aussi relevé qu’au-delà de ses domaines de prédilections (la statistique, la macro-économie…), Pierre Adama Ndiaye a été un collaborateur sur qui il a toujours su ’’compter’’, ’’de par ses capacités d’écoute et d’action’’.



Insistant sur sa ponctualité, son dynamisme, son intégrité et son amour du travail bien fait, Amadou Hott a aussi salué la mémoire ’’d’un planificateur et un prévisionniste hors-pair, capable de lire très vite les signaux’’.



Citant par exemple la conception du PSE, du PAP2A et du Programme de résilience économique et sociale post covid-19, le ministre a rappelé que l’ancien secrétaire général de son département a été ’’l’orfèvre dans l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques économiques du Sénégal durant la dernière décennie’’’.



Invitant les élèves de l’ENSAE à aller ’’redécouvrir’’ le parcours du parrain de leur école, M. Hott s’est dit convaincu que ’’c’est un modèle de professionnalisme et de sobriété dans l’excellence qui s’offre à eux, à travers une vie courte mais bien remplie’’.



Le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, Amadou Al-Aminou Lo, a souligné pour sa part que Pierre Adama Ndiaye est un cadre l’administration qui a servi ’’avec abnégation sa patrie’’.



Selon lui, ce dernier qui a été recruté en 1997 à la BCEAO avant son détachement auprès du gouvernement du Sénégal en 2010 ’’incarnait au quotidien les valeurs de l’institution communautaire’’, à savoir ’’la loyauté, la solidarité, l’excellence dans le travail et le sens des responsabilités’’.



D’autres participants à cette cérémonie d’hommage, à l’image de son camarade classe docteur Serigne Guèye Diop, par ailleurs maire de Sandiara, son terroir natal, ont tour à tour salué son sens de l’organisation, sa discrétion, son efficacité et son sens élevé des responsabilités.