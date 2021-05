Kaffrine 25 mai (APS) - Le ministre de Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, a visité mardi l’espace "Sénégal Services" de Kaffrine (centre), en compagnie de ses collègues Yankhoba Diatara (Economie numérique et Télécommunications) et Néné Fatoumata Tall (Jeunesse).





Les espaces "Sénégal Services" sont destinés à abriter les guichets uniques Pôle emploi et entreprenariat.









"Ce pôle que nous avons visité permettra aux jeunes du département de Kaffrine d’avoir tous les services dans un même espace, comme ici dans ce pôle qui va d’ailleurs jouer un rôle important dans le Programme d’urgence pour l’insertion et l’emploi des jeunes", a dit Dame Diop.









Lors de la clôture du Conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes, le chef de l’Etat avait demandé au gouvernement, en relation avec les autorités administratives, de "réfléchir sur les modalités de mise en œuvre d’un guichet unique pour abriter le pôle emploi pour l’entrepreneuriat des jeunes".





Ce guichet unique dénommé aussi Pôle emploi et entreprenariat pour les jeunes et les femmes servira de cadre d’accueil de conseil et de financement des porteurs de projets.





Près d’une vingtaine de structures et services seront représentés dans ce guichet unique afin d’apporter l’expertise nécessaire pour leur accompagnement.





"Kaffrine aura l’honneur d’ici la fin de la semaine de recevoir la visite du président de la République pour l’inauguration de ce pôle. Donc, cette visite était surtout pour vérifier la fonctionnalité des espaces", a indiqué le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.





Dame Diop a fait part de sa satisfaction et félicité les équipes trouvées sur place.





Le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane a pour sa part salué une "idée généreuse, pertinente", lancée par le chef de l’Etat pour rechercher "l’efficience, l’efficacité et la proximité en matière de solutions pour les jeunes, les femmes mais aussi les collectivités".





Il a souhaité que les bénéficiaires puissent dès à présent commencer à fréquenter ce pôle, avant d’insister sur l’entretien à long terme de ces espaces en matière d’hygiène, de sécurité et d’accueil.