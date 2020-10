Dakar, 13 oct, (APS) - Le think thank Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies institute va lancer, mercredi, à Kedougou l’initiative dénommée ’’Résilience aux frontières’’ visant à promouvoir la culture de la paix, a appris l’’APS.

Le lancement de cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 2020-2025 du think thank, et notamment l’Axe 3 portant ’’Promotion de la culture de la paix par l’approche éducative et la valorisation des ressources endogènes, du patrimoine culturel et le renforcement de la résilience’’.



Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies lance l’initiative ’’Résiliences aux frontières’’ en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.



’’Au regard du choix stratégique de privilégier les zones frontalières en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la résilience, l’Institut lance cette initiative avec une session inaugurale à Kédougou’’, indique t-on dans un communiqué transmis à l’APS.