Dakar, 6 sept (APS) - ’’L’Islam : justice et humanisme’’, cet ouvrage retraçant l’expérience personnelle et le parcours professionnel de son auteur Mourchid Ahmad Iyane Thiam devrait nous aider à bien penser et à bien agir dans une dynamique de présenter un Islam pluriel et ouvert, a indiqué samedi le ministre de la Culture et de la communication Abdoulaye Diop.



S’exprimant lors de la cérémonie de présentation et de dédicace de ce livre édité en arabe et en français, le ministre a notamment insisté sur les mérites de cet ouvrage dont ’’sa capacité à nous réconcilier avec les notions de justice et d’humanisme.’’



Selon le ministre de la Culture et de la Communication la préface posthume (2006) du défunt khalif général des Tidianes Serigne Mouhamadou Mansour Sy (1925-2012) donne de la ’’garantie’’ à ce livre de près de 350 pages, lorsque l’on investit le champ de la connaissance et quand on sait la dimension intellectuelle et spirituelle de ce dernier.



Se félicitant de l’auteur qui peut se prévaloir d’un ’’parcours mémorable’’, Abdoulaye Diop a par ailleurs manifesté sa disponibilité pour la promotion de ce livre à l’international et son extension à d’autres champs linguistiques notamment l’anglais.



Le chef du laboratoire d’islamologie de l’IFAN-UCAD, docteur Djim Ousmane Dramé, qui était un des panélistes a pour sa part insisté sur la contribution de l’auteur Mourchid Iyane Thiam à la promotion et à l’émergence d’une élite arabisante au Sénégal.



Il a à cet effet rappelé son rôle dans l’ouverture des sections arabe à l’Ecole normale supérieure (FASTEF ex-ENS) et à l’Ecole nationale d’administration. ’’(…) Sa retraite officielle en 1993 ne l’a pas empêché de continuer à œuvrer pour une pacification de l’espace politique, religieux et social’’, a estimé docteur Dramé.