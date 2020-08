Diamniadio, 25 août (APS) – L’Office des Lacs et cours d’eau (OLAC) mobilisera l’expertise et les partenaires pour accompagner le secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau, a promis mardi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, son directeur général, Alioune Badara Diop.

’’Vous pouvez compter sur l’OLAC, sur l’expertise de son équipe et de ses partenaires pour relever le défi de l’organisation du 9ème Forum mondial de l’Eau’’, a-t-il notamment déclaré lors de la cérémonie de signature d’un protocole de partenariat l’OLAC et le secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau.

Prévu à Dakar du 22 au 27 mars 2021 à Dakar, le 9ème Forum mondial de l’eau a pour thème : ’’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’.

’’L’OLAC est, et sera toujours, en phase avec la feuille de route déclinée par le ministère (de l’Hydraulique). De ce point de vue, nous comptons participer à toutes les instances de réflexion dans les domaines scientifiques, techniques et communicationnels’’, a dit son directeur général.

Il a assuré que pour l’OLAC dont la mission consiste à planifier et à gérer les ressources en eau des lacs et cours d’eau du Sénégal, ce 9ème forum mondial est une occasion privilégiée de communication, de communion et de partage avec les acteurs mondiaux évoluant dans le domaine des ressources en eau.

Selon lui, cette rencontre mondiale sera un cadre interactif d’information, de réflexion et de discussion sur les enjeux de l’eau, notamment en rapport avec la sécurité de l’eau qui est un gage de paix et de développement.

’’En tant que structure en charge de la mobilisation des ressources en eau, l’OLAC profitera des panels et des travaux scientifiques pour démontrer davantage que les lacs et cours d’eau du Sénégal représentent un atout considérable pour le développement socioéconomique des territoires’’, a-t-il fait savoir.

Pour le secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène, l’OLAC revêt ’’une importance particulière’’ car la structure joue un rôle ’’singulier et très important dans le dispositif national hydraulique’’.

Selon lui, le secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau a déroulé ’’un processus de consultation et de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes’’ pour ’’relever le défi de l’organisation et de la contribution scientifique et technique’’.

