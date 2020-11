Dakar, 4 nov (APS) – Action humaine pour le développement intégré au Sénégal (AHDIS) a intégré le Conseil mondial de l’eau (CME), a annoncé mercredi cette ONG dans un communiqué.



‘’Par lettre en date du 29 octobre 2020, Loïc FAUCHON, Président du Conseil Mondial de l’Eau (CME), a informé l’ONG Action humaine pour le Développement intégré au Sénégal (AHDIS) de son admission comme membre de cette instance’’, rapporte le document parvenu à l’APS ;



Il rappelle qu’entre 2018 et 2019, l’ONG avait déjà rejoint respectivement le Conseil international de l’action social (CIAS) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).



Le communiqué ajoute que l’ONG AHDIS salue à sa juste valeur son admission au sein de cette prestigieuse organisation qui est, d’après la source ‘’l’axe central de la gestion des fora mondiaux de l’eau, dont celui en préparation à Dakar pour l’année 2021’’.



‘’En rejoignant le CME, AHDIS a désormais la possibilité de contribuer activement au débat mondial sur la sécurité de l’eau et au travail collectif engagé par le Conseil mondial de l’eau et ses membres’’, fait-on valoir.



Créé en 1996, le Conseil Mondial de l’Eau (CME) a pour mission de porter la voix de l’eau au plus haut niveau politique.





AT/AKS