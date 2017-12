Dakar, 23 déc (APS) - Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) salue la nomination de l’américaine Henrietta Fore au poste de directrice générale de l’institution, selon un communiqué du bureau de Dakar parvenu à l’ASP.







L’annonce de la nomination de Henriette Fore comme septième directrice générale de l’Unicef a été faite samedi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, renseigne la source.



Qui ajoute que Mme Fore qui prendra fonction le 1er janvier prochain succède à Anthony Lake qui est au terme de son mandat.







Riche d’une quarantaine d’années d’expériences dans la fonction publique, Mme Fore a été la "première femme Administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et Directrice de l’aide étrangère des États-Unis au Département d’État des États-Unis (de 2007 à 2009)" lit-on dans le texte.



"Dans sa carrière à l’USAID, elle a auparavant été Administratrice adjointe pour l’Asie et Administratrice adjointe pour l’entreprise privée (de 1989 à 1993)" apprend t-on.







Henrietta Fore a aussi occupé "les fonctions de Sous-Secrétaire d’État à la gestion, de Directrice générale des opérations du Département d’État et de 37e Directrice de l’Hôtel de la monnaie au Département du Trésor".







Elle est actuellement Présidente du Conseil d’administration et Présidente-directrice générale de Holsman International, une société de production et d’investissement rapporte le communiqué.



Lequel fait savoir qu’elle a également présidé le conseil d’administration de nombreuses entités à but non lucratif ou à but lucratif, ou en a été membre, en mettant l’accent sur le développement et en agissant auprès des enfants du monde.