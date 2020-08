Dakar, 29 août (APS) - L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) a été choisie pour une consultation mondiale lancée par les Nations unies à l’occasion de ses 75 ans, sur le thème "L’avenir que nous voulons, l’ONU que nous voulons".





A l’occasion de ses 75 ans, "l’ONU Sénégal donne la parole aux étudiants de l’UVS à travers la campagne UN75, pour s’exprimer sur l’avenir qu’ils veulent, l’ONU qu’ils veulent", peut-on lire un communiqué parvenu à l’APS, samedi.

"Pour identifier ces enjeux et la réponse à apporter, les Nations Unies ont lancé une vaste consultation mondiale, à travers une courte enquête en ligne (1mn). Celle-ci permettra de recueillir les avis des populations et communautés sur les axes de développement à privilégier face aux défis auxquels le monde est confronté", ajoute le communiqué.

Il annonce qu’au Sénégal, les étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal "ont été choisis pour être en première ligne de cette campagne mondiale qui fera l’objet d’une restitution lors de l’Assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre 2020 à son siège à New York".

Il leur est demandé de répondre dans un premier temps à l’enquête UN75 en ligne via le lien suivant : https://un75.online/?lang=fre . Dans un second temps, il est attendu d’eux l’envoi d’une vidéo de 2 minutes maximum, dans laquelle ils décriront l’avenir qu’ils souhaitent, en s’appuyant sur les secteurs de développement contenus dans l’enquête en ligne, lesquels devraient être prioritaires et pourquoi ?