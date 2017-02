Dakar, 6 fév (APS) - La Direction de la prévention et des risques professionnels (DPRP) de la Caisse de sécurité sociale (CSS) a au lancé la 3-e édition de son concours des meilleurs comités d’hygiène et de sécurité du travail (CHST) annonce un communiqué reçu lundi à l’APS.

Cet évènement, prévu de février à mars prochain, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec les chefs d’entreprise, les médecins du travail, les animateurs de sécurité, les membres de CHST, l’Etat du Sénégal et le Bureau international du travail (BIT).

Selon le communiqué, "une étude récente a montré que seul 7% des entreprises ont eu à installer des comités d’hygiène dont très peu sont fonctionnels et ce malgré des efforts déployés par la Direction de la prévention des risques professionnels".

Elle ajoute que les raisons qui ont conduit à l’instauration de ce concours sont entre autres, le manque d’information, de soutien voire de sensibilisation du personnel sur les risques encourus.

Il est aussi relevé l’inadaptation du décret n°94-244 du 07 /03/1994 portant application d’une disposition du Code du travail sur les comités d’hygiène et de sécurité (ou méconnaissance des entreprises de ce décret) et la mauvaise appréhension du rôle du CHST dans la prévention et la gestion des risques professionnels par les partenaires.

Le manque de plan d’action de gestion des risques qui intègre l’engagement de l’employeur à corriger les manquements enregistrés dans ce domaine a également été noté.

Le communiqué laisse entendre que le prix du meilleur CHST est un prétexte pour la CSS de récompenser en bons d’équipements de protection individuelle ou formation ou sécurité des installations le comité qui, aussi bien en milieu et hors du travail, a supprimé et limité certains effets nuisibles de l’activité du travail.