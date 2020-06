Dakar, 12 juin (APS) - La communauté doit changer le regard quelle porte sur l’albinisme pour l’éclosion du génie albinos, estiment des responsables associatifs, dans une déclaration rendue publique vendredi à Dakar.

‘’L’heure pour l’égalité sociale et la justice a sonné. Nous devons changer le regard [que nous avons] sur l’albinisme en combinant nos forces avec les acteurs étatiques et non étatiques pour stimuler l’estime de soi et permettre l’éclosion du génie albinos’’, peut-on lire dans une déclaration rendue publique par le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion (CACSUP/SENEGAL) et l’association Arobaz Albinisme au Sénégal.

Dans cette déclaration dont copie a été transmise vendredi à l’APS, à la veille de la journée internationale de l’albinisme, le CACSUP/SENEGAL et l’association Arobaz Albinisme au Sénégal estiment que l’heure pour l’égalité sociale et la justice a sonné.

‘’La lumière jaillit du fond de l’obscurité, laissant apparaître une grande lueur d’espoir pour ceux qui souffrent de l’albinisme, très souvent stigmatisés et victimes de certaines pratiques inhumaines’’, ont indiqué les deux organisations, au sujet de la Journée internationale de l’albinisme.

Elles font état de ‘’rapts suivis d’assassinat sur les albinos’’ constatés dans plusieurs pays africains, avant d’ajouter : ‘’Aujourd’hui, fort heureusement, les pouvoirs publics des différents pays, la communauté internationale et la société civile ont semblé percevoir la gravité du pauvre sort des albinos africains’’.

‘’D’où le sens de la célébration de cette Journée internationale qui vise à informer, éduquer et communiquer en direction des populations surtout les Africains pour une nouvelle perception des droits des albinos partout dans la société’’, ont ajouté les deux organisations.