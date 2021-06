Ngohé (Diourbel), 12 juin (APS) - La commune de Ngohé dans le département de Diourbel veut bénéficier d’un centre de formation professionnelle pour permettre à ses jeunes et femmes d’avoir des qualifications en adéquation avec les besoins du marché pour une meilleure insertion des jeunes.



’’Nous sollicitons du président de la République, la construction de centres de formation pour les jeunes et pour les femmes en matière de transformation céréalière, production de savonnerie’’, a déclaré Labba Ngom, initiateur d’un forum sur l’emploi des jeunes dans la commune de la région de Diourbel.



La rencontre s’est déroulée en présence des autorités administratives, religieuses, politiques. Il s’agissait pour les participants d’échanger sur la problématique de l’emploi des jeunes dans cette localité. .



Pour Labba Ngom, l’érection de centres de formation va permettre aux jeunes d’avoir des qualifications leur permettant d’intégrer les entreprises ou de pouvoir être mieux encadrés dans la mise en œuvre de projets générateurs de revenus..



‘’Cette journée est venue en son heure parce qu’elle rime avec la volonté du président de la République qui est la formation et l’insertion des jeunes dans le monde de l’emploi’’, a pour sa part indiqué le maire de la commune de Ngohé, François Fall.



‘’La création d’un centre de formation fait partie des priorités de la commune. Dans le cadre de l’agriculture, on est en train de promouvoir des fermes agricoles avec l’Anida, et cela va permettre de fixer les jeunes dans la localité’’, a-t-il fait valoir.



Les jeunes bien formés pourraient bénéficier des projets et programmes de l’état comme ‘’les fermes natanguées’’ malgré la rareté du foncier dans la commune, a expliqué M. Fall par ailleurs haut conseiller économique, social et environnemental (HCCT).



Le maire de la commune de Ngohé a également souligné la nécessité d’ériger un lycée dans la commune pour éviter aux élèves de faire des kilomètres.



