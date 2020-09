Dakar, 13 sept (APS) – La crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19 a fait ressortir au grand jour de vieux réflexes d’autoprotection de la race humaine en général, a soutenu Mamadou Gaye, coordonnateur pour l’Afrique de l’Association internationale des médias pour la paix (AIMP).



"La crise de la Covid-19 a démontré la cupidité et l’égoïsme de la race humaine. Les pays ont fermé leurs frontières aux voisins, aux proches, aux pères, aux mères, ainsi qu’aux frères et sœurs dans une démarche d’autoprotection" a-t-il notamment dit.



Le coordonnateur de l’AIMP-Afrique intervenait lors d’un panel organisé samedi sur la thématique de l’évaluation du rôle des médias d’information dans la crise mondiale de Covid-19 et au-delà organisé en marge du Webinaire commémoratif du 15e anniversaire de la fédération pour la paix universelle (FPU) (2005-2020).



Cette rencontre en vidéoconférence (11-13 septembre) a pour thème central : "Nos premiers 15 ans : la contribution de la FPU à l’établissement d’un monde de paix".



Modéré par Rita Payne, présidente émérite de la Commonwealth Journalists Association, ce panel a servi de tribune à Mamadou Gaye qui a invité à faire sienne la pensée de la cofondatrice de l’FPU, Dr Hak Ja Han Moon.



"Dr Hak Ja Han Moon nous enseigne qu’aucun pays, quelle que soit sa taille, sa force ou sa richesse, ne peut survivre sans vivre pour le bien des autres et, surtout, sans impliquer Dieu" a-t-il rappelé.



Selon M. Gaye, "les médias doivent être à l’avant-garde pour promouvoir les actions et les actes du Dr Hak Ja Han Moon qui contiennent toutes les solutions que l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et le reste du monde recherchent désespérément".



Des personnalités aussi diverses que Thomas McDevitt du Washington Times, May Chidiac, ancien ministre libanais, Alias Saye Lazare, de la société nationale de télévision et de radio de Côte d’Ivoire, Juan Senor, président de ‘’Innovation media consulting’’, Royaume-Uni, etc. ont intervenu au cours de ce panel.



La rencontre est organisé en marge d’une vidéoconférence qui a

permis aux autres démembrements de la fédération pour la paix universelle (FPU) qui a un statut général auprès de l’ONU de s’exprimer sur la nécessité de trouver des "solutions véritables et durables" aux défis de notre ère moderne, y compris la Covid-19.



Les membres de l’association internationale des parlementaires pour la paix (IAAP), de la conférence internationale des dirigeants, de l’association des religieux pour la paix et le développement (IAPD), de l’association des Premières dames pour la paix (IAFLP), etc. se sont relayés pour partager leurs idées sur les différents sujets d’actualité qui assaillent le monde.



