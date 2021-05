Guédiawaye 8 mai (APS) - La présidente de la Croix-Rouge sénégalaise Bafou Ba a longuement détaillé samedi la contribution de son organisation dans la lutte contre le Covid-19, des actions ayant dit-elle contribué au renforcement de la résilience économique et sociale des ménages défavorisés.



"Au cours de l’année, la Covid-19 a semé la peur et la perturbation dans la vie des gens à travers le pays. Cela a changé la vie de milliers de personnes, déjà affectées par les défis liés aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire, à la migration, à l’emploi, à l’accès facile à l’eau, à la santé et l’hygiène, à l’éducation etc.", a-t-elle fait observer la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise.

"Mais, une chose n’a pas changé : le soutien apporté par la Croix-Rouge sénégalaise", a dit Bafou Bâ lors de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Guédiawaye, commune de la grande banlieue dakaroise.

"Nos volontaires ont été présents dans les communautés pour aider ou contribuer au renforcement de la résilience économique et sociale des ménages défavorisés", a-t-elle insisté.

Mme Ba a relevé que les équipes de la Croix-Rouge sénégalaise ont été en œuvre dans les 45 départements du Sénégal dans ce contexte de Covid-19, en mobilisant 3.203 volontaires en plus de son personnel pour soutenir les communautés sénégalaises dans la riposte contre la pandémie.

Ces volontaires ont soutenu les communautés dans la recherche active et le suivi régulier des cas contacts confinés, apporté de l’aide à des patients dans les centres de traitement, mené la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, la désinfection de plusieurs sites et endroits fortement fréquentés, en plus de la distribution de gel antiseptique, a-t-elle détaillé.

La Croix-Rouge sénégalais a également mené, selon sa présidente, des activités de secours et de sensibilisation dans les zones frontalières (Mauritanie, Mali, Gambie, République de Guinée et Guinée Bissau).

L’organisation humanitaire a aussi assuré l’évacuation sanitaire nocturne de 704 malades lors du couvre-feu et apporté un soutien psychosocial à 3. 500 personnes et familles impactées par la Covid-19, a ajouté Bafou Bâ.

De même a-t-elle procédé à la distribution de kits alimentaires, de kits ramadan, de "cash transfert" au profit de 700 ménages doublement affectés par l’insécurité alimentaire et les effets de la pandémie, a souligné Bafou Bâ.

La Croix-Rouge sénégalaise a par ailleurs aidé 150 agriculteurs et 150 éleveurs dans ce contexte de Covid-19, tout en apportant son assistance à 1200 autres ménages "victimes des inondations passées", a signala sa présidente.

