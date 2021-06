Dakar, 3 juin (APS) – La départementalisation de Keur Massar, effective désormais, va apporter une présence accrue de l’Etat pour prendre en charge les préoccupations des populations dans cette partie de la banlieue de Dakar, a assuré jeudi, Oumar Gueye ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires.

‘’La départementalisation de Keur Massar va apporter énormément de choses aux populations, avec une présence accrue de l’Etat pour prendre en charge leurs préoccupations’’, a-t-il indiqué.

M. Guèye, porte-parole du gouvernement, intervenait lors de la conférence de presse bimensuelle dénommée "Le gouvernement face à la presse". L’ordre du jour de cette rencontre portait ce jeudi, essentiellement, sur la départementalisation de Keur Massar, la création de nouveaux arrondissements dans la région de Dakar et les limites des Collectivités territoriales dans les départements de Keur Massar, Pikine et Rufisque.

‘’Le gouvernement a reçu instruction pour que toutes les dispositions soient prises pour donner corps à ce nouveau département en termes de gouvernance du point de vue administratif’’, a fait savoir Oumar Gueye.

Pour sa part, le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a rappelé que la départementalisation de Keur Massar fait partie des nombreuses mesures prises par le président de la République lors de sa visite des zones inondées de cette localité de la banlieue de Dakar, le 17 septembre 2020, après les fortes pluies tombées dans la capitale sénégalaise et dans de nombreuses autres régions.

Un communiqué rendu public mercredi soir, explique que Keur Massar devenu désormais le 46ème département du Sénégal, est constitué de quatre arrondissements.

Il s’agit de l’arrondissement de Malika doté des communes de Malika et Keur Massar-Nord, de celui de Yeumbeul constitué des communes de Yeumbeul-Nord et Yeumbeul-Sud et de l’arrondissement de Jaxaay couvrant les communes de Jaxaay-Parcelles et Keur Massar-Sud.

La même source précise que pour une organisation territoriale ‘’plus cohérente’’, le département de Guédiawaye (banlieue de Dakar) est scindé en deux arrondissements que sont : Wahkinane Nimzatt et Sam Notaire.

Elle ajoute que dans le département de Rufisque, les arrondissements de Sangalkam et de Diamniadio s’ajoutent à celui déjà existant de Rufisque-Est.