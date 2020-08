Dakar, 28 août (APS) – Quelque 456 kg de chanvre indien ont été saisis dans le département de Foundiougne (Fatick, centre), annonce un communiqué du Bureau des relations publiques et de la Communication de la Direction générale des Douanes (DGD).

"Les unités douanières de la subdivision de Fatick ont saisi 456 kg de chanvre indien au cours de deux opérations menées dans le département de Foundiougne", indique-t-on dans un communiqué transmis vendredi à l’APS.

Selon la même source, la première opération est réalisée par la Brigade commerciale des Douanes de Karang le mardi 25 août à l’orée de la forêt de Fatala derrière la localité de Samé.

Les trafiquants dénommés "porteurs de colis" auraient convoyé la drogue par pirogue avant de débarquer dans les environs de Missira pour poursuivre leur chemin à pied vers l’intérieur de la région de Fatick, fait-elle savoir.

"Pour déjouer la surveillance, +les porteurs de colis+ procèdent à des pauses de trajet pendant lesquelles ils dissimulent la marchandise frauduleuse dans la brousse, regagnent les localités pour revenir chercher le produit à une heure avancée de la nuit et reprendre la route à travers des voies détournées", explique la Douane.

Elle ajoute que le ratissage de la forêt de Fatala menée régulièrement par la Douane a permis aux agents engagés dans l’opération de découvrir la cache dans laquelle, 10 colis de chanvre indien d’un poids total de 246 kg ont été dissimulés.

"La deuxième opération a été menée par la Brigade maritime des Douanes de Toubacouta. L’objectif est d’étouffer le trafic de drogue par voie maritime et fluviale et de barrer la route aux porteurs et aux trafiquants équipés de moyens roulants", souligne le communiqué.

Le texte précise que cette opération a permis d’intercepter dans la nuit du mardi 25 août 2020, un attelage (une charrette et un cheval) transportant six colis de chanvre indien pour un poids total de 210 kg.

"La saisie a eu lieu à quelques encablures du village de Nioro Alassane Tall sur la piste reliant Keur Saloum Diané et Toubacouta", indique-t-il.

Selon la même source, toutes ces actions entrent dans le cadre des opérations spéciales de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue, de véhicules volés et de produits prohibés.

SG/ASB/OID