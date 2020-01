Dakar, 26 jan (APS) - La soirée de gala de la Fête du Printemps, diffusée par China Media Group (CMG), vendredi 24 janvier, a offert un moment d’expérimentation réussi basé sur les nouveaux médias dont l’apport innovant a transformé cette manifestation annuelle en "vitrine ludique" pour mieux faire connaître la Chine et ses mœurs à travers le monde.





"Selon les statistiques, pendant le réveillon du Nouvel An lunaire chinois, 225 chaînes de télévision en Chine ont retransmis en direct le gala, et près de 600 médias de plus de 170 pays et régions du monde ont diffusé le gala en direct", apprend-on de China Média Group, principale société de radiodiffusion et de télévision d’Etat en Chine.





"Au cours de la diffusion en direct, le nombre total de spectateurs en Chine et à l’étranger a atteint 1,232 milliard via plusieurs terminaux et plusieurs canaux tels que la télévision, Internet et les médias sociaux. Près de la moitié d’entre eux (606 millions) l’ont suivi sur les nouveaux médias", ajoute CMG, parlant à ce sujet de "nouveau record de la communication inter-média".





Le Gala de la Fête du Printemps a été certifié par le Livre Guinness des records comme l’émission de télévision atteignant la plus large audience au monde. Il est diffusé annuellement à la veille du Nouvel An chinois depuis 1983 sur CMG.





Sur thème "Un rêve d’aisance bâti ensemble, et une bonne et joyeuse année", l’édition 2020 "a établi plusieurs records grâce à l’application innovante du 5G+8K/4K/VR. C’est la première fois que le Gala a réalisé une diffusion télévisée en direct intelligente 4K, une diffusion en direct de réalité virtuelle (VR) via l’application de « Yangshipin », une diffusion en direct du Gala en ultra-haute définition 8K à la télévision, et la première fois que le Gala a été diffusé dans les centres de cinéma", indique China Media Group, dont Radio Chine Internationale Sénégal est la filiale.





"En tant que soirée thématique tenue autour des événements majeurs de l’année (…), le Gala de la Fête du Printemps a ajouté un programme lié à la lutte contre l’épidémie de pneumonie, juste avant la diffusion, transmettant la ferme conviction que « nous devons gagner » et soulignant la responsabilité des grands médias" chinois.





"Le scénario de ce numéro, baptisé « Pont de l’amour », est celui dont le temps de préparation a été le plus bref de toute l’histoire du Gala de la Fête du Printemps, et c’est aussi le seul programme qui n’a pas été répété", selon China Media Group.





Il affirme que plus de 100 médias, dont le Quotidien du Peuple, l’Agence de presse Xinhua et Global Times, ont reproduit le contenu du programme sur leurs plateformes en ligne, et le contenu concerné a été visionné 127 millions de fois sur Weibo et Wechat.





"La seule vidéo du« Pont de l’amour » a atteint 70,08 millions de vues sur Weibo et Wechat, et est devenue la vidéo courte la plus vue sur l’application Kuaishou ce soir-là, avec 9,27 millions de vues. Le nombre d’interactions sur la plateforme Kuaishou a également atteint 15,94 millions. De nombreux médias occidentaux tels que Reuters, The Associated Press, la Deutsche Presse-Agentur ont également rapporté et commenté le programme", a-t-on indiqué de même source.





De même, le nombre total d’utilisateurs à la demande pour la programmation du Gala de la Fête du Printemps via la nouvelle plateforme multimédia de CCTV et des plateformes de coopération tierces telles que Kuaishou, Tencent, iQiyi, Youku et Weibo "a atteint 3 066 millions".





Au total, China Media Group fait état de données montrant que "près de 600 médias de plus de 170 pays et régions du monde ont fait une couverture du Gala de la Fête du Printemps 2020", dont "un total de 294 de chaînes de télévision, de stations de radio et de nouveaux médias aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, en Australie, au Brésil, à Singapour, aux Emirats arabes unis, en Malaisie, en Thaïlande et dans d’autres pays et régions (…)".





CMG annonce que le film 4K "Le Gala de la Fête du Printemps 2020" sera doublé en plusieurs langues et présenté dans les cinémas et sur les chaînes de télévision dans plus de 20 pays.