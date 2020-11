Dakar, 16 nov (APS) – Le 12ème colloque interreligieux de la Fondation Konrad Adenauer (FKA) se tiendra les 8 et 9 décembre à Dakar sur le thème ’’Religion et Liberté’’, a appris l’APS.



Le colloque ’’plaidoyer pour le dialogue interreligieux’’ sera organisé en collaboration avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Association sénégalaise de coopération décentralisée (ASECOD), l’Ambassade d’Israël et Timbuktu Institute, a annoncé la FKA dans un communiqué.

Elle souligne que ’’la rencontre réunira des acteurs, représentants des communautés religieuses, de la vie politique, économique, scientifique et de la société civile, soucieux de s’engager, chacun à son niveau, pour un dialogue franc, sincère et constructif entre les différents groupes de la société’’.



La FKA précise que ’’les discussions sont orientées sur le thème général, dans le cadre de plénières et de travaux en ateliers, et sur des sujets spécifiques autour de la liberté de religion et de la liberté par rapport à la religion’’.