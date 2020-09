Dakar, 27 sept (APS) – La cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle (FPU), Dr Hak Ja Han Moon, a appelé, dimanche à Séoul (Corée du sud), à un retour aux valeurs intrinsèques de la famille, de la communauté pour sauver l’humanité des multiples défis auxquels elle fait actuellement face.



Intervenant lors du deuxième ’’Rassemblement virtuel de l’espoir’’ de la FPU, Dr Hak Ja Han Moon a insisté sur la nécessité de retourner aux valeurs humaines de solidarité, de paix, de partage et de générosité pour faciliter la lutte contre les phénomènes que sont le Coronavirus, les changements climatiques, les incendies, les pluies torrentielles, etc.



’’L’humanité doit retrouver sa position originelle et cela aidera grandement l’être humain à surmonter les défis actuels, à requalifier le monde car on ne peut bâtir un monde céleste dans la division, l’égoïsme, la discorde, etc.", a déclaré Mme Moon, convaincue qu’il ’’n’y a pas de solution individuelle’’ pour redresser la marche du monde.







"Embrassons les valeurs perdues pour garantir un futur radieux à l’humanité, notre terre. Ecoutons la voix de Dieu, ayons un autre regard à l’endroit de la nature. Et c’est en ce moment que nous réaliserons la vraie paix universelle", a notamment dit Dr Hak Ja Han Moon.



Elle a appelé à "fondre les armes achetées à coups de milliards de dollars au service de la paix et le monde ne s’inquiétera plus pour le futur".



Au cours de ce deuxième rallye virtuel dit de l’espoir consacrant le 15e anniversaire de la FPU, de nombreux dirigeants politiques, religieux, etc. du monde se sont prononcés sur les nouvelles opportunités de renforcer la paix dans tous les secteurs de la société.



A cette occasion le président de la République de Sao Tome-et-Principe, Evaristo Carvalho a invité les Etats à privilégier une éducation de qualité pour mieux préparer les jeunes, la promotion du dialogue et de la coopération et la défense des valeurs de l’être humain.



Il a aussi invité ses pairs à œuvrer à la préservation de l’environnement, au renforcement de la famille qui, dit-il, "est notre première école d’éthique et de morale".



L’ancien président de la Commission européenne (2004-2014), José Manuel Barroso, a lui appelé au retour aux valeurs de paix et de respect de la dignité humaine pour faire face à la peur et au pessimisme actuel.



Le même appel pour un monde de paix a été lancé successivement par l’ancien vice-président américain Richard Dick Cheney, l’évêque de l’Eglise luthérienne, Munib Younan, mais également l’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan (2010-2015).



Tous ces messages ont été accompagnés d’un spectacle du Ballet folklorique des Little Angels de Corée et tant d’autres artistes depuis le Cheongshim Peace World Center en Corée du Sud.