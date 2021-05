Dakar, 7 mai (APS) – Les dirigeants de la Fédération pour la paix universelle (FPU) procèderont, samedi, au lancement du "Think Tank 2022", un réseau mondial d’experts dans divers domaines chargés de soutenir le travail des agences gouvernementales et organisations multilatérales engagées dans la consolidation d’une paix universelle, a-t-on appris de source officielle.



Des leaders et influenceurs de divers horizons seront réunis dans des groupes de travail appelés à réfléchir à la promotion de la paix à travers l’élaboration d’une série de programmes d’activités, annonce un communiqué de la FPU transmis à l’APS.



Le lancement se fera lors du 6e Rallye de l’espoir de la FPU, qui servira également de tribune de soutien à la réunification de la péninsule coréenne, rapporte-t-on.



Il s’agira, indiquent les responsables de la FPU, d’organiser des webinaires, des tournées d’information, des consultations, de faire des efforts de renforcement de la confiance et de la diplomatie de la paix dans les différentes nations.



Selon le président de la FPU, Dr Thomas G. Walsh, "Think Tank 2022 cherchera à soutenir les efforts consacrés à la promotion de la paix dans la péninsule coréenne et permettra de continuer à explorer toutes les pistes pour aller vers une paix réellement durable".



Il est attendu au cours de cette rencontre qui se tiendra à Séoul (Corée du sud), en présence de la cofondatrice de la FPU, Dr Hak Ja Han Moon, l’intervention d’une dizaine d’orateurs dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, deux lauréats du prix Nobel et un développeur de vaccins Covid-19.



Les orateurs aborderont les défis critiques de notre époque et les nouvelles opportunités de construction de la paix dans tous les secteurs de la société, note le communiqué.



La série de Rallye de l’espoir de la FPU vise à construire un mode unifié et plus pacifique autour des idéaux fondamentaux que sont l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles.