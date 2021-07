Kaffrine 6 juil (APS) - Le préfet de Kaffrine Amadoune Diop a salué mardi l’engagement des parents d’élèves de cette localité du centre du Sénégal à travers leur initiative dénommée "La Marmite de proximité", une trouvaille ayant contribué depuis quelques années à la bonne organisation des examens du CFEE, le Certificat de fin d’études élémentaires.



"La Marmite de proximité" est une initiative des parents d’élèves de Kaffrine par laquelle ces derniers prennent en charge la restauration du personnel surveillant et enseignant mobilisé pour l’examen du CFEE.

Le préfet de Kaffrine a salué cette initiative et magnifié l’engagement de ses promoteurs, lors de sa tournée traditionnelle des centres d’examen au cours de laquelle il a visité avec sa délégation 4 établissements dans la commune de Kaffrine.

Pour Samba Guèye, secrétaire général de l’Union départementale et régionale des associations de parents d’élèves, "les examinateurs viennent souvent de très loin et ont généralement soit des problèmes de restauration soit des problèmes d’hébergement".

"Nous avons donc décidé spontanément de prendre en charge la restauration de manière désintéressée, car c’est aussi une tradition du Ndoucoumane", a-t-il indiqué.

Pour ce faire, l’Union départementale et régionale des associations de parents d’élèves a bénéficié de la contribution des établissements élémentaires, moyens et secondaires, de même que celle du conseil départemental et la mairie par le moyen d’une subvention.

"Au total, le cumul des subventions peut atteindre 1 million de FCFA pour l’année", a-t-il dit, précisant que cela ne concerne cepndant que les examens du CFEE et du Bfem, le Brevet de fin d’études moyennes.

L’initiative a été déroulée une année seulement pour le Bac, "mais nous l’avons arrêté car il y avait une mauvaise interprétation sur nos réelles motivations, mais la tradition demeure pour le CFEE et le BFEM", a expliqué M. Guèye.

Le préfet et sa délégation ont constaté, à l’issue de leur tournée des centres, que l’examen du CFEE a globalement bien démarré, avec un faible taux d’absence, le port du masque généralisé et le respect de la distanciation sociale.

Au total 1041 garçons et 1571 filles étaient présents au démarrage des épreuves ce matin, soit un taux de présence de 98,18%, selon l’inspection de l’éducation et de la formation.

L’inspecteur Doudou Fofana note que le département de Kaffrine compte 17 centres d’examen pour le CFEE de cette année, pour 117 écoles sur 163 au total.

Il précise que le département de Kaffrine compte 2663 candidats, 1063 garçons et 1600 filles, de même 132 salles de classes ont été aménagées et 350 enseignants mobilisés pour le CFEE.

L’inspecteur de l’éducation et de la formation a par ailleurs fait état de 22 absents du côté des garçons candidats, 29 du côté des filles.

MF/BK/ASG