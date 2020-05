‘’Nous avions anticipé et étions en avance sur les travaux. Quatre-vingt-dix pour cent des équipements ont déjà été commandés et acheminés [à Keur Momar Sarr] avant l’arrivée de la maladie à coronavirus dans le pays. Certains équipements sont en route (ils doivent provenir de l’étranger) ou sur le point d’être embarqués’’, a dit M. Fall à la fin d’une visite du chantier, vendredi.

‘’Cela fait une année et demi que nous avons entamé les travaux. Nous sortons satisfaits de cette visite. Entre notre dernière visite et celle-ci, il y a eu un niveau d’avancement assez rassurant’’, a-t-il souligné.

La SONES cherche à ‘’mettre en service [une partie] de l’usine avant décembre 2020’’, a rappelé Charles Fall, assurant que ‘’tous les moyens techniques, logistiques et humains nécessaires ont été déployés par la SONES pour y arriver’’.

‘’La préinstallation et le montage des équipements sont effectués par des experts du Sénégal, en collaboration avec d’autres experts qui sont hors du pays, grâce à la visioconférence’’, a indiqué Charles Fall.



‘’Pour le moment, la situation est maîtrisée, et des dispositions sanitaires et préventives ont été prises pour éviter la maladie à coronavirus. Nous avons une équipe interne de sensibilisation, qui veille au respect du port obligatoire du masque et des lunettes de protection…’’ a-t-il assuré.