Dakar, 4 fév (APS) - Le lieutenant Ndiassé Dioum, nouveau chef du bureau des relations publiques et porte-parole de la Police nationale, a évoqué mardi la nécessité d’une collaboration entre la Police et les médias.

’’Nous avons les mêmes objectifs, être au service des Sénégalais’’, a dit M. Dioum lors d’une ’’visite de courtoisie et d’échanges’’ qu’il a rendue à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

’’Le plus important est de voir comment faire pour que les populations sénégalaises se sentent en sécurité et soient informées à temps réel. La Police et la presse ont l’obligation de s’y atteler’’, a-t-il ajouté en présence du directeur général de l’APS, Thierno Birahim Fall.

La Police nationale mène de plus en plus des actions de prévention, ce qui explique la présence d’un important dispositif dans les artères de Dakar, selon son porte-parole.

’’La présence policière dissuade. Et lorsqu’on fait dans la prévention, on anticipe’’, a-t-il souligné.

’’Nous sommes ouverts et prêts à la collaboration. Il nous reste juste à voir comment asseoir nos axes de collaboration et faire en sorte que la population sénégalaise se retrouve dans ce que nous faisons’’, a ajouté Ndiassé Dioum.

Du côté de la Police nationale, a-t-il expliqué, ’’c’est dans cette optique que nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d’un comité de réflexion’’ dont le but sera de ’’discuter, échanger et harmoniser nos actions’’.

’’La géopolitique fait en sorte que nous nous devons d’harmoniser nos actions et, à l’ère de la communication, la Police se doit de communiquer parce que c’est devenu une nécessité absolue’’, a dit Ndiassé Dioum.

Le directeur général de l’APS a relevé les ’’énormes défis sécuritaires’’ liés aux ’’menaces terroristes’’, qui sont à relever. De même a-t-il évoqué la ’’sensibilité’’ de ces menaces.

Thierno Birahim Fall a salué la visite du porte-parole de la Police nationale et le ’’travail remarquable’’ de cette entité, qui ’’rassure face aux différentes menaces qui nous assaillent et auxquelles nous devons avoir réponses’’.

’’Parmi ces réponses, il y a la Police nationale et, nous de l’APS. En tant qu’organisme d’Etat, nous pensons que nous avons des missions communes aux vôtres, et nous comptons œuvrer à impulser cette collaboration’’, a assuré M. Fall.