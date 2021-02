Dakar, 24 fév (APS) – Le programme du ‘’Master No Fear’’ (vaincre la peur) reçoit jeudi, en mode virtuel, son invitée d’honneur et speaker de la semaine, Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), annonce un communiqué transmis mercredi à l’APS.

Mme Ndiaye, ancienne ministre d’Etat, va développer lors de cette rencontre son slogan : ‘’Faites de l’impossible, le possible ! Pensez aux opportunités que vous manquez lorsque vous n’essayez pas. Osez sortir des sentiers battus, Osez concrétiser vos rêves en étant dans l’action, Osez !’’, indique la même source.

Selon le communiqué, la rencontre se tient en partenariat avec l’excellence universitaire Africaine (EUA Dakar).

Lancée le 18 février dernier, en prélude du mois de la Femme et de la Journée internationale des droits de la femme 2021 du 8 mars, la Master classe ‘’Master No Fear’’ cible les femmes dirigeantes en Afrique francophone.

Pour la promotrice Mariam Tendou Kamara, ‘’le leadership féminin en Afrique a le vent en poupe’’.

‘’Mais on continue de se demander pourquoi sur la ligne d’arrivée, les chiffres restent encore très faibles en termes de présence des femmes au sommet de toutes ces organisations et administrations publiques ou privées comparativement à leurs confrères dans les mêmes organisations et avec les mêmes compétences’’, a-t-elle estimé.

‘’On ne réinvente aucunement la roue avec le Master No Fear. On veut juste proposer un espace professionnel de soutien et d’apprentissage qui puisse donner les ailes qu’il faut, par les femmes, pour les femmes et avec les femmes !’’, a ajouté Mme Kamara.

Le communiqué rappelle, que Mme Innocence Ntap Ndiaye est de par son statut de présidente en exercice du Haut Conseil du Dialogue Social du Sénégal, depuis février 2015, ‘’l’interlocuteur privilégié des mandants tripartites (Gouvernement, patronat et syndicats) et sur de nombreux sujets internationaux’’.

‘’Elle a exercé plusieurs rôles au sein de l’exécutif sénégalais, dont celui de ministre d’Etat auprès du président de la République en charge des Affaires sociales en 2009, position au cours de laquelle, elle a participé à la médiation sur la crise politique en Côte d’Ivoire’’, indique le communiqué.

‘’Ses domaines d’expertise sont la médiation sous toutes ses formes, le dialogue social, les relations professionnelles, la formalisation des acteurs de l’économie informelle et le soutien au leadership féminin et la promotion des droits des femmes’’, ajoute le texte.

Mme Ndiaye assure par ailleurs la présidence de l’Internationale francophone du Dialogue social (I.F.D.S), une initiative prise par des experts en dialogue social ressortissants d’une vingtaine de pays africains francophones.

Selon le communiqué, le Master Classe exécutive propose de ‘’vaincre sa peur’’ en neuf étapes, autour de trois cohortes, comprenant chacune, trois modules de deux heures environ par session, en mode virtuel.

‘’C’est un programme sur inscription uniquement qui se déroule tout le long de l’année 2021. Il vise à accompagner la femme dirigeante où qu’elle soit dans son cycle et parcours personnel et professionnel. Les deux prochaines sessions se tiennent respectivement le 25 février est le 5 mars 2021’’, précise la même source.