Dakar, 31 jan (APS) - La princesse de Jordanie, Sarah Zeid , ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial (PAM) a salué vendredi à Dakar l’installation de cantines scolaires à Matam, plaidant l’élargissement de cette initiative à toutes les écoles.



’’J’ai eu la joie et j’ai beaucoup apprécié lors de ma visite à Matam (Nord), l’approche du gouvernement du Sénégal avec le programme des cantines scolaires, qui distribue de la nourriture aux apprenants’’’, a déclaré la princesse de Jordanie.



Sarah Zeid, ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial (PAM) animait une conférence de presse dans le cadre d’une visite entamée mercredi au Sénégal.



Ce séjour devant se poursuivre jusqu’à samedi est dédié à un ’’plaidoyer’’ relatif aux questions de nutrition et de vulnérabilité des femmes, des filles, des enfants et des nouveau-nés vivant dans les régions exposées aux chocs climatiques , a-t-elle expliqué.



Selon elle, cette approche ’’qui mobilise des volontaires aussi bien du côté des acteurs de l’école que des autorités municipales devrait être élargie à tous les établissements, compte tenu de l’efficacité de l’alimentation scolaire dans les programmes de lutte contre la malnutrition infantile’’.



’’J’ai particulièrement aimé cette politique de cantines scolaires, notamment son approche qui mobilisent des volontaires chez les membres de l’école mais aussi au niveau des autorités municipales’’, a insisté Sarah Zeid.



L’élargissement du programme d’alimentation scolaire, selon la princesse de Jordanie serait ’’bénéfique’’ aussi bien pour les enfants que les populations environnantes.



La représentante-résidente du PAM au Sénégal, Léna Savelli, qui prenait part à cette rencontre avec des médias sénégalais dont l’APS a réfuté toute situation de famine au Sénégal.



’’(…) Selon les analyses dont nous disposons, on ne peut pas parler de famine au Sénégal’’, a-t-elle soutenu.



La représentante-résidente de PAM au Sénégal a toutefois noté une ’’d’insécurité alimentaire dans certaines poches dans les régions situées au Nord et à l’Est, qui seraient très affectées par le problème des changements climatiques’’.



Mme Savelli a par ailleurs renouvelé le soutien du PAM pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans son programme national de riposte et à travers le projet de loi que le ministère de l’Education nationale va soumettre prochainement pour l’élargissement des cantines scolaires.



L’Etat du Sénégal, conscient de la place de l’alimentation dans le système éducatif, s’était engagé, avec l’appui de ses partenaires, à doter progressivement les écoles de cantines fonctionnelles.



’’Le taux de couverture des écoles publiques s’élève en milieu urbain à 63, 0%, contre 29,0% en milieu rural. Et au niveau national ce taux est de 56, 4%’’, peut-on lire dans un document du PAM remis à la presse lors de cette rencontre.