Saly-Portudal (Mbour), 20 oct (APS) – La promotion et la protection des droits humains est "une priorité importante" pour le gouvernement du Canada qui respecte ainsi ses engagements internationaux datant de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 a soutenu, jeudi, le chargé d’affaires à l’Ambassade de ce pays au Sénégal, Matthieu Kimmel.





"Ces engagements se reflètent dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique étrangère et de développement international", a précisé M. Kimmel qui participe à l’atelier régional sur la prévention de la torture au sein de la Francophonie, ouvert jeudi à Saly-Portudal.



Lequel atelier est organisé par le Centre international d’éducation aux droits humains et du réseau "Equitas" pour l’éducation aux droits humains, avec pour thème : "Prévenir la torture au sein de la Francophonie : l’éducation aux droits humains comme outil de prévention".



Le Canada appuie des initiatives visant l’amélioration des droits des personnes, mais également déploie une approche basée sur les droits humains dans toutes ses interventions, a ajouté Matthieu Kimmel.



Pour le diplomate canadien, "(...) le respect des droits des personnes est la chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer afin d’assurer l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres".



"La réalisation des droits humains est aussi essentielle pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique durable" a-t-il fait remarquer.



Matthieu Kimmel a en outre indiqué que "la torture est l’une des pires violations imaginables des droits d’une personne. Et elle continue (malheureusement) d’être pratiquée à travers le monde, y compris en Afrique et dans des pays membres de la Francophonie".



Le diplomate est d’avis que "la prévention de la torture n’est pas une chose facile, mais elle commence par un cadre légal qui vise son abolition et...s’appuie surtout des acteurs courageux et motivés".



ADE/PON