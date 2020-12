Saly-Portudal (Mbour), 11 déc (APS) – La promotion et le développement du logement constituent un ‘’enjeu majeur’’ pour la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a affirmé, vendredi, le directeur général de la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS), Abdou Khafor Touré.

‘’L’enjeu majeur, c’est la promotion et le développement du logement’’, a-t-il dit lors d’un atelier de planification et d’échanges de différents démembrements de la Caisse de dépôts et consignations.

Il annonce qu’à l’horizon 2021, la CDC "va mettre sur le marché plus de 3.000 parcelles viabilisées suivant des standards très élevés’’.

La Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) est une filiale de la CDC, dont la ‘’mission essentielle reste le financement du logement social et du grand standing’’.

Selon M. Touré, la CDC veut ‘’valoriser’’ son ‘’immense patrimoine foncier’’, en investissant sur le marché de l’immobiliser, pour faciliter l’accès des populations à un logement à un ‘’prix accessible’’.

‘’La CGIS est une nouvelle société créée il y a seulement deux ans, sur la base de la volonté de l’actionnaire principal, la CDC, avec une offre de services innovants et diversifiés’’, a expliqué son directeur général.

C’est dans ce cadre-là que la CDC, à travers la CGIS, est en train de développer un lotissement de 4.000 parcelles viabilisées destinées aux populations et à des prix ‘’très accessibles’’, a t-il ajouté.

Il a donné l’exemple de la cité ’’APIX’’ de Tivaouane-Peulh, réalisée avec des ’’normes de viabilisation extrêmement élevées, afin d’offrir aux populations un cadre de vie sain’’.