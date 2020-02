Mbour, 22 fév (APS) – La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), en partenariat avec l’équipe d’appui technique pour le Travail Décent du Bureau Pays de l’Organisation international du travail (OIT) à Dakar, organise mardi et mercredi, un atelier sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Cet atelier ’’multi-acteurs’’, qui se tiendra à Saly-Portudal (Mbour, ouest), vise à ’’échanger, informer, sensibiliser sur les enjeux et l’importance de la promotion et du respect des droits des travailleurs migrants à travers la ratification et l’application au Sénégal des instruments de l’OIT en faveur des migrants, notamment les Conventions 97 et 143 sur les migrants, la Convention 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques’’, explique la même source.

La rencontre permettra aussi aux participants, notamment les 25 acteurs impliqués dans les questions de migration (Etat, parlementaires, OSC, associations de migrants, syndicats, Organismes internationaux, partenaires au développement…), d’analyser le ‘’Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières’’ et d’élaborer un plan de plaidoyer des Conventions 97, 143, 189 de l’OIT.

