Dakar, 17 oct (APS) - Le Syndicat autonome pour le développement de l’enseignement et de la formation (SADEF) tient ce samedi son conseil syndical annuel dont l’objectif est de faire le bilan de l’année scolaire écoulée et de dégager des perspectives pour la rentrée prochaine, a constaté l’APS.



Selon Mbaye Sarr , secrétaire général national du SADEF, ’’cette réunion syndicale qui a réuni quelque 200 délégués constitue également une session de formation pour les participants, qui, à leur tour, vont servir de relais au niveau des 45 départements’’.



’’Ce conseil annuel se tient dans un contexte scolaire particulier avec la crise sanitaire du coronavirus qui a paralysé plus d’un secteur et mis en berne les activités syndicales’’, a estimé M. Sarr.



Outre le thème sur ’’le traitement salarial des enseignants’’, cette manifestation syndicale qui va se poursuivre jusqu’à 18 heures abrite également des exposés sur ’’le système d’évaluation et la qualité des résultats obtenus.’’



’’Le système d’enseignement par les ressources numériques’’, est également au menu de cette rencontre.



’’Ces thématiques sont d’autant plus importants en ce sens qu’ils devront permettre d’analyser en profondeur les résultats probants qui ont été obtenus, en dépit d’un contexte particulier qui a largement ponctionné sur le quantum horaire, soulevant par endroits des polémiques de la part de certains acteurs de l’éducation sur la nature de ces résultats’’, a soutenu le secrétaire général national du SADEF.



Le syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation dont la création remonte en 2015 regroupe des enseignants des préscolaires, de l’élémentaire du moyen et du secondaire, a-t-on appris de son secrétaire général national Mbaye Sarr.