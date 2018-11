Dakar, 31oct (APS) - L’introduction d’un thème relatif aux droits humains constitue l"’innovation majeure’’ du 5ème forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique , a indiqué mercredi le général de brigade Paul Ndiaye, directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS).



"L’innovation majeure est l’introduction d’un thème relatif

aux droits humains. Nous devons maintenir cet équilibre précaire entre sécurité et droits humains", a souligné le général Ndiaye, président de la commission scientifique du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, lors d’une conférence de presse.



La 5ème édition de ce Forum international, dont le thème principal est "Paix et sécurité en Afrique : enjeux de stabilité et de développement durable", est prévue les 5 et 6 novembre 2018, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



En prélude à cette rencontre, le général Paul Ndiaye a indiqué que "les humanitaires ont un rôle extrêmement important, car ils sont

les premiers à dénoncer les exactions lors des conflits".



"Il faut donc en débattre et trouver des solutions pour que les forces de défense et de sécurité prennent en compte les droits humains et protègent les femmes et les enfants qui sont des groupes vulnérables", a-t-il déclaré.



En plus du panel des chefs d’Etat qui se tiendra en présence du président de la République, Macky Sall, trois séances plénières sont prévues, assorties chacune de trois ateliers et d’une conférence.



Outre la séance plénière portant sur le thème "Droits humains, justice et libertés face aux enjeux sécuritaires", une deuxième séance plénière se focalisera sur la thématique "Enjeux de l’opérationnalisation du lien entre développement et sécurité durables".



Figure aussi au programme une réflexion sur les "Perspectives de coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l’extrêmisme violent".



Trois conférences seront également au menu de la rencontre, dont celle portant sur le thème "Systèmes judiciaires et sécurité : quelles coopérations régionales et internationales ?".



Quant à la deuxième conférence, elle sera articulée autour du thème "Sécurité et développement en Afrique : quelles coopérations pour une paix durable ?".



La troisième conférence sera elle centrée sur la thématique "Réforme de l’Union Africaine et partenariats multilatéraux : comment faire évoluer les appuis aux opérations de paix africaines ?".



En somme, neuf ateliers sont prévus au cours de ce 5 ème Forum

international sur la paix et la sécurité, organisé par le ministère des Affaires étrangères, avec la collaboration scientifique du Centre des hautes études de défense et de sécurité et la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CESIS).