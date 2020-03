Dakar, 28 fév (APS) – La Sonatel a réalisé un chiffre d’affaires de 1086,6 milliards CFA, soit une hausse de 6,3% (+64,6 milliards CFA) par rapport à 2018, a appris l’APS, vendredi.



Les résultats consolidés au 31 décembre 2019 montrent que cette croissance est tirée par tous les pays où le groupe est présent avec les contributions principales du Sénégal, de la Guinée et du Mali.







En outre, selon le document consulté par l’APS, les revenus de l’activité mobile représentent 80,1% du chiffre d’affaires, soit 870,5 milliards CFA et portent les principaux relais de croissance (data mobile et services financiers orange Money).



Ces derniers constituent l’essentiel de la croissance du chiffre d’affaires et progressent respectivement de 33% et 24% par rapport à 2018, informe la Sonatel.



Le groupe fait remarquer que le chiffre d’affaires sur l’entrant international avec 77,7 milliards CFA enregistre un recul de 2 points sur sa contribution au chiffre d’affaires du groupe et ralentit sa baisse qui passe de - 24% en 2018 à -12,5% en 2019.



Cette maîtrise des revenus résulte de l’atténuation de la baisse des volumes de trafic avec les corridors malgré un effet dilutif sur les prix, de la croissance du hubbing au Sénégal qui passe de 10,8% en 2018 à 16% en 2019 et d’une meilleure vigilance sur la fraude.



Par ailleurs, les rédacteurs du document relèvent que le revenu des activités fixes avec 24,3 milliards en 2019 poursuit sa baisse avec -8,2% (1,8 milliard CFA) comparé à 2018, essentiellement au Sénégal qui porte la quasi-totalité du chiffre d’affaires (23,6 milliards CFA).



Ils ajoutent que le chiffre d’affaires sur l’interconnexion nationale s’élève à 26,4 milliards CFA et enregistre une baisse de -3,5 milliards CFA (-11,6%) portée principalement par le Mali et le Sénégal mais amortie par les hausses notées en Guinée et en Sierra Léone.