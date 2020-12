Dakar, 22 déc (APS) - Un groupe de jeunes journalistes sénégalais annoncent lancer samedi un nouveau site d’actualité dont l’ambition est d’insuffler "un souffle nouveau’’ au milieu médiatique sénégalais par le fact checking, le journalisme de vérification.



"Média Actu’’, le site d’information en question, compte proposer "un contenu de qualité" aux lecteurs, ’’en vérifiant en temps réel la véracité des faits et l’exactitude des informations présentées dans les médias".

"Être authentique et se différencier en bien de ce qui est déjà là, c’est le vœu et la feuille de route de Média Actu’’, "une entreprise médiatique qui prône l’éthique et l’excellence dans le milieu", peut-on lire dans un communiqué reçu de ses promoteurs.

"Le Fact Checking sera notre domaine de prédilection", renseignent-ils, avant d’ajouter : "Nous voulons agir en collaboration avec tous les organes de presse qui se sont spécialisés dans ce domaine spécifique’’, ajoute le communiqué.

BHC/BK/MD