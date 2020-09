Dakar, 6 sept (APS) – L’ambassadeur Sory kaba a procédé samedi au lancement officiel du Think tank ‘’Forum Initiatives Citoyennes Sénégal’’, un groupe de réflexion composé d’experts sénégalais résidents et de la diaspora, dont l’ambition est de mettre à contribution leurs acquis et expériences pour le développement d’actions citoyennes.

L’objectif principal de ce cadre de réflexion est de mettre en synergie l’esprit de volontariat, le don de soi, à savoir l’action citoyenne, pour une meilleure prise en charge des préoccupations sociétales’’, notamment dans ce contexte actuel marqué par la pandémie de la covid-19 qui a fortement impacté tous les secteurs d’activités, à travers un nivellement par le bas, a-t-il déclaré.

M. Kaba s’est exprimé ainsi lors de la première assemblée générale du Think tank ‘’Forum Initiatives Citoyennes Sénégal’’ sous le format d’un webinaire.



A cette occasion les différents membres présents ont adopté à l’unanimité le bureau exécutif et l’organigramme à thématiques, cadre d’intervention du Forum

A l’en croire, ‘’ce nouveau schéma organisationnel instruit selon les profils identifiés, avec une dizaine de thèmes à prendre en charge dans des pôles qui seront pilotés par des managers chargés de les conduire dans un délai optimal, permettra, une fois mis en œuvre, d’impulser une nouvelle dynamique au sein des sociétés sénégalaises, conformément à nos valeurs’’.

‘’Cela ne sera pas facile car le chemin sera très long avec beaucoup d’embuches. Mais les ambitions dès qu’elles sont grandes et bien identifiées, les ressources humaines identifiées, pour moi tout le reste va couler de source’’, a-t-il déclaré à l’assistance.

Cette initiative a pour mandant immédiat de décliner dans le prochain trimestre un cadre stratégique afin de bâtir le socle d’une citoyenneté collective, nouvelle, sans exclusion ni corporatisme, au bénéfice des citoyens qui aspirent à un mieux-être’’, a pour sa part souligné le coordonnateur du Think tank, Pape Amar.

Selon lui, l’objectif final pour les deux cents membres de ce cadre de réflexion est de devenir des citoyens bâtisseurs.

Ceci, a-t-il dit, passe nécessairement par la promotion d’un cadre d’échanges d’idées pour la construction des fondements d’une citoyenneté républicaine active et pérenne, plaçant l’humanité au cœur de nos préoccupations, conformément à la diversité des centaines de membres de ce Think tank, répartis à travers le monde.