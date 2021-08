Saint-Louis, 3 août (APS) - Le bilan de l’accident survenu ce matin entre Ndioum et Guédé (nord) s’est alourdi à 14 morts, avec les décès de deux autres blessés, a appris l’APS.

Le drame s’est produit lorsque deux minibus qui roulaient en sens inverse sur la route nationale 2 sont entrés en collision.

Parmi les victimes se trouvent des membres d’une famille qui étaient partis à Dakar pour des obsèques, a confié à Radio Futurs Médias (RFM, privée) un habitant du village de Agnam Goly, dans la région de Matam.

Sur twitter, le président de la République a exprimé sa ‘’douleur’’ et présenté ses condoléances aux familles.

‘’J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés’’, a écrit le chef de l’Etat, Macky Sall.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye et son collègue du Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobéne Ka, ont rendu visite aux blessés à l’hôpital de Ndioum.