Kaffrine, 2 nov (APS) – Des jeunes de Dianké Souf, une commune du département de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, ont plaidé lundi le bitumage de la piste reliant la capitale régionale à leur localité.



‘’Nous plaidons le bitumage de la route reliant Kaffrine à Dianké-Souf en passant par Kahi, Ndiobène, Ndioumguente et Darou Minam Saloum. Nous demandons solennellement à l’Etat de réaliser cette route pour désenclaver Dianké Souf’’, a indiqué Badara Ndao lors d’un point de presse.



Le porte-parole des jeunes a rappelé que le bitumage de cet axe est une ‘’demande socioéconomique, une nécessité vitale’’.



Parmi les difficultés accentuées par le mauvais état de cette route figurent la difficulté d’évacuation des malades vers la capitale régionale et le transport efficace des produits agricoles et commerciaux, a expliqué Badara Ndao.



Il a par ailleurs déploré la connexion au réseau électrique de leur localité qui polarise 32 villages.



Un seul village est électrifié sur cette trentaine. Il est inadmissible qu’au 21e siècle une commune comme la nôtre reste encore dans le noir. Nous demandons au chef de l’Etat de penser à électrifier notre localité, a insisté Badara Ndao.



