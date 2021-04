Kaolack, 29 avr (APS) – Le général Cheikh Wade, chef d’état-major général des armées (CEMGA), a appelé, jeudi, à Kaolack (centre), les forces de défense à être vigilants devant les défis sécuritaires à relever.

‘’Nous sommes dans un monde assez troublé et dans une sous-région particulièrement agitée, avec plusieurs types de menaces, avec beaucoup de risques et de vulnérabilités. Donc, la vigilance et la préparation doivent être de mise’’, a déclaré le CEMGA.

Le général Cheikh Wade effectuait une visite de prise de contact dans la zone militaire numéro 3, qui concentre plusieurs régions du centre du pays.

‘’Nous ne vivons pas en société isolée. Nous sommes des citoyens à part entière. Donc, nous interagissons à tous les niveaux avec nos concitoyens, et quelques fois avec des étrangers. Donc, ce qui est attendu de vous, c’est un comportement irréprochable à tout point de vue’’, a-t-il souligné.

Le chef d’état-major général des armées a ensuite invité les militaires à la discipline.

‘’La discipline dans les armées est notre force principale. On peut tout négocier sauf la discipline. C’est ça qui fait que nous sommes de très bons militaires et de très bons citoyens. J’invite toutes les catégories à faire l’effort nécessaire pour rester des militaires disciplinés’’, a-t-il insisté.

De même les a-t-il appelés à davantage s’entrainer pour accomplir facilement leurs missions.

A Kaolack, le général Cheikh Wade a visité les chantiers du poste de commandement de la zone militaire numéro 3, au camp militaire Sémou-Djimith-Diouf et à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active.

Il a été nommé chef d’état-major général des armées en remplacement du général Birame Diop, en mars dernier.