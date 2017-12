Dakar, 25 déc (APS) - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, réceptionne mardi à 16h, des bus offerts au centre Talibou Dabo par la société Dakar Dem Dikk et l’armée nationale, annonce un communiqué reçu à l’APS.



"La société Dakar Dem Dikk a, conformément à sa responsabilité sociale d’entreprise, offert un bus flambant neuf et l’armée a remis à neuf deux cars" du centre Talibou Dabo, rapporte le communiqué.



Ces bus viennent renforcer le parc de transport d’élèves de cette institution pour enfants handicapés physiques.