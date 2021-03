Dakar, 8 mars (APS) - Timbuktu Institute et le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) ont scellé un partenariat dans le cadre d’un Projet dénommé "La Vérité sur le COVID’’.

Dans le cadre de ce partenariat, le CESTI a "convenu de faire profiter de son expertise [...] pour réaliser un curriculum de formation contre la désinformation", souligne un communiqué parvenu à l’APS.

"Ainsi, la conception et la diffusion de contenus répondant aux mêmes objectifs mais aussi l’animation de symposiums régionaux au bénéfice des journalistes, des blogueurs, des activistes, des influenceurs et autres acteurs des médias pourraient prendre en charge efficacement la question de la désinformation dans les pays du Sahel", explique le communiqué.

Il ajoute que "le partenariat comporte aussi un large volet de renforcement des capacités, d’échanges et de mutualisation des compétences avec notamment l’accueil de stagiaires du CESTI au Timbuktu Institute durant l’exécution du projet +La Vérité sur le Covid+".

Selon une déclaration interrégionale de ONU datant de juin 2020,"en temps de crise sanitaire due à la COVID-19, la propagation de « l’infodémie » peut être aussi dangereuse pour la santé et la sécurité humaines que la pandémie elle-mêm".

Le communiqué souligne qu’avec la crise sanitaire, "les journalistes et les médias au Sahel ont des responsabilités particulières et un rôle à jouer dans le traitement des informations relatives à la situation sanitaire mais aussi pour tenter de résister à ’l’infodémie’ et à la déferlante de multiples informations contradictoires sur la Covid 19".