Dakar, 17 fév (APS) - Le centre d’entrainement tactique (CET) capitaine Mbaye-Diagne de Thiès (ouest) accueille à partir de ce lundi un exercice multinational baptisé Flintlock, organisé chaque année par le commandement des États-Unis pour l’Afrique, annonce la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) du Sénégal.



L’opération, qui prendra fin le 28 février, va se dérouler ’’simultanément en Mauritanie et au Sénégal’’, et les armées du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du Ghana, du Mali, du Maroc, du Niger et du Nigeria y prendront part, selon le communiqué.



L’Allemagne, l’Autriche, le Brésil, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France et d’autres ‘’partenaires internationaux’’ vont également y participer.



La volonté de la Mauritanie et du Sénégal d’accueillir cet exercice multinational traduit ‘’l’engagement’’ dont ces deux pays font preuve pour ‘’conjuguer leurs efforts en vue de la sécurisation de leur espace frontalier, à travers un échange de renseignements sur les mouvements extrémistes’’, affirme la DIRPA.