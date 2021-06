Matam, 9 juin (APS) - L’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV-AFRICA) est dans une phase de territorialisation de ses actions pour être plus présent à la base, a indiqué son directeur exécutif.



’’Le CICODEV-AFRICA est dans une position de territorialisation de ses activités, faire en sorte que les activités que nous menons à Dakar, nous puissions aussi les développer au niveau de la base’’, a expliqué Amadou Cheikh Kanouté.



Le Secrétaire exécutif de CICODEV s’exprimait à la fin d’une rencontre avec les membres du mouvement développement de Gourel Serigne ’’Je m’engage’’.



M. Kanouté qui a annoncé le recrutement des points focaux dans les 14 régions du Sénégal a affirmé qu’il est à Matam pour ’’présenter formellement (leur) point focal Ibrahima Thioune aux autorités locales, administratives, sanitaires, coutumières et aux groupements de base’’.



Ibrahima Thioune est le représentant CICODEV-AFRICA dans les départements de Kanel, Matam et Ranérou Ferlo.



Amadou Cheikh Kanouté a insisté sur l’augmentation du taux de couverture maladie universelle dans les régions et à Matam particulièrement.

’’La région est à 40,17% comparativement à l’objectif de 75% de taux que nous devons atteindre à l’horizon 2021. Et vous voyez toute la différence. C’est pourquoi, il nous faut imaginer des mécanismes, des moyens par lesquels nous pouvons augmenter ce taux (...)’’, a t-il dit.