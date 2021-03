Dakar, 12 mars (APS) - Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l’Etat de droit a rappelé vendredi l’impératif de poursuivre une concertation soutenue, invitant tous les acteurs à plus de responsabilité.

"Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l’Etat de droit, rappelle l’impératif de poursuivre la concertation soutenue et par conséquent appelle tous les acteurs à plus de responsabilité", a affirmé dans une déclaration lue vendredi au siège du Réseau Siggil Jiguéen, Safiétou Diop modératrice au nom de l’organisation "Jammy Rewmi’’

Ce comité a été mis en place à l’occasion de la journée internationale des Droits des Femmes, le 8 mars 2021 pour réunir toutes les femmes leaders politiques, et de la société civile du Sénégal.

Pour la manifestation prévue le samedi 13 mars, Mme Diop par ailleurs présidente du Réseau Siggil Jiguéen appelle "à garder en bandoulière la nécessité du maintien et du renforcement des acquis des derniers jours".

La déclaration a été lue en présence de plusieurs personnalités féminines membres de partis politiques et de la société civile dont la maire de Dakar, Soham Wardini, le ministre de la microfinance Zahra Iyane Thiam.

Le comité encourage ’’tous les acteurs à plus de responsabilité à tous les niveaux de la société, dans la recherche de solutions concertées".

Ainsi, il salue "les efforts collectifs de toutes les forces vices de la Nation pour un retour rapide à la paix, afin de préserver la stabilité et la cohésion sociale".

Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l’Etat de droit a réitéré ces condoléances à la Nation, aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

