Matam, 16 juin (APS) - Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, a officiellement lancé mardi les activités du pôle emploi et entreprenariat du département de Matam (nord-est), a constaté l’APS.

Il a procédé à ce lancement en compagnie de la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et de Yakhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, en présence de plusieurs autorités administratives.

"Ce pôle emploi va s’occuper de tout ce qui est formation, emploi, employabilité et financement", a-t-il indiqué, rappelant que la volonté des autorités de travailler à territorialiser les actions publiques en matière d’emploi et d’employabilité.

Placé sous la direction du préfet de département, ce pôle emploi et partenariat regroupe l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).



La Délégation à l’entreprenariat rapide (DER) en fait également partie, de même que l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) ADPME.

Il constitue une sorte de guichet unique, permettant aux jeunes du département de Matam de retrouver sur un même espace, toutes les structures dont ils ont besoin sur les questions d’emploi, d’employabilité et de financement.

Matam va disposer d’un quota de 2230 jeunes à recruter et pas moins de 2300 bons de formation seront mis à la disposition du département, qui bénéficie d’une enveloppe financière de 4,3 milliards de francs CFA, selon le ministre de l’Emploi.