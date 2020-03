Sédhiou, 13 mars (APS) - Le directeur général de l’Agence de presse sénégalaise M. Thierno Birahim Fall a souligné, vendredi, le rôle que peuvent jouer les journalistes pour rapprocher les peuples dans l’optique d’une intégration sous régionale.







’’Dans le cadre du dynamisme frontalier et de l’intégration régionale, les journalistes constituent un relais puissant pour la sensibilisation des communautés", a notamment déclaré M. Fall qui s’exprimait à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du séminaire annuel de l’APS et de la Fondation Konrad Adenauer (FKA).



Cette rencontre de trois jours a pour thème : ’’ dynamismes transfrontaliers et intégration régionale’’ à travers les les régions de Kolda et de Sédhiou.



"Les journalistes constituent un relais puissant dans la sensibilisation des communautés pour une intégration régionale", dit-il notant que ’’l’accès à la bonne information et une communication de qualité en direction de la communauté peuvent favoriser l’entente mutuelle’’.



’’Du point de vue culturel et linguistique, les problèmes de développement transfrontalier sont également mieux appréhendés’’, a ajouté le DG de l’APS.



Il a souligné que le journaliste peut être d’un ’’apport considérable’’ dans la sensibilisation et la prévention des pandémies par la démocratisation de l’accès à l’information



"Les maladies et les problèmes d’environnement ne connaissent pas de frontières d’où la nécessité d’harmoniser les efforts entre peuples voisins", dit-il donnant, l’exemple de la pandémie du Coronavirus qui nécessite une ’’bonne entente’’ entre peuples pour son éradication.



Quant à Ute Bocandé, conseillère scientifique et chargée de programme de la FKA au Sénégal, elle a indiqué que ce séminaire peut aider les journalistes de l’APS à faire connaître une localité ’’assez méconnue’’ de la population.



Il leur permet, selon elle, de plonger dans les problèmes de développement de la région ainsi que les potentialités et les richesses de la localité.



AFD/AMD/OID