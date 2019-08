Kaffrine, 25 août (APS) – Le Directeur général du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Abdoulaye Seydou Sow, par ailleurs responsable de l’alliance pour la république (APR, au pouvoir) à Kaffrine (centre), a offert, dimanche, 10 motopompes à la caserne des sapeurs-pompiers, en vue d’appuyer le comité national de lutte contre les inondations dans cette localité, a constaté l’APS.

Ces motopompes et les accessoires (tuyaux et autres) ont été réceptionnées par le préfet du département de Kaffrine, Mame Less Cabou, en présence des agents de la caserne des sapeurs-pompiers de Kaffrine et des populations.

‘’Ce geste est très important. C’est une action à haute portée citoyenne. Ces motopompes avec les accessoires vont atténuer les risques d’inondation dans la commune de Kaffrine’’, a salué le préfet de Kaffrine.

Des habitants de certains quartiers de la commune de Kaffrine, notamment Diameguéne, Kaffrine 2 sud et Escale, pataugeaient dans les eaux suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale du Ndoucoumane dans la nuit de mercredi à jeudi derniers.

Dans ces quartiers périphériques, certaines maisons ont été envahies par les eaux.

Le ministre de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, était, ce samedi, dans cette localité du centre pour constater de visu les dégâts et évaluer le niveau de mise en œuvre du dispositif de l’Etat pour atténuer les difficultés consécutives à ces inondations.