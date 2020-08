Dakar, 18 août (APS) – Le Sénégal a exprimé, mardi, toute sa compassion et témoigné de sa solidarité et de son soutien à la République et au peuple libanais après les explosions survenues au port de Beyrouth, le 4 août dernier.

Une cérémonie "sobre" s’est tenue à cet effet au Monument de la Renaissance africaine sur les marches duquel le drapeau libanais a été déployé.

"C’est au nom du président Macky Sall et au nom de tout le pays de la Téranga que je prends la parole devant vous, pour exprimer toute notre compassion, notre empathie et notre solidarité", a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, venu présider la rencontre.



"La douleur est intense et nous l’avons ressentie profondément au Sénégal où vit une importante communauté libano-sénégalaise", a souligné M. Diop.



Selon lui, "ces souffrances physiques et morales, sociales et économiques sont perceptibles dans le bilan macabre de cet évènement aux allures sismiques et à la désolation d’une ville, la belle Beyrouth".

Le ministre de la Culture et de la Communication a ainsi rappelé les liens historiques qui lient les peuples sénégalais et libanais, "une histoire vieille de près d’un siècle et demi".

"Cette histoire remonte à la dernière décennie du 19ème siècle, et elle se prolonge dans la vie et l’action quotidienne avec des générations d’hommes et de femmes qui assument la passion forte et résolue d’un destin commun", a-t-il indiqué.



Le drapeau libanais restera quelques jours sur les marches du Monument de la renaissance africaine "le temps de panser les blessures et de penser aux formes multiples de solidarité agissante avec le peuple du pays du cèdre, l’emblème du Liban".

La représentante de l’ambassadeur du Liban au Sénégal, Marie Rose Hajjar, a adressé ses remerciements au président de la République Macky Sall pour "cet élan de solidarité" envers le peuple libanais qui illustre les liens forts entre les deux pays.

"Je trouve magnifique cet élan de solidarité et de compassion après ces explosions qui ont fait des centaines de morts, des milliers de blessés et la destruction d’une grande partie de la capitale, Beyrouth", a-t-elle dit.

Pour Pierre Goudiaby Atepa, initiateur de cet élan de solidarité, "il était important tout simplement de dire notre solidarité à ce grand peuple qu’est le Liban, avec cette forte communauté libanaise parmi nous qui a contribué à bâtir ce pays, le Sénégal".

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Diop Makhtar et le Jaraaf Youssou Ndoye ainsi que les présidents des religieux libanais, Abdel Monhem Al Zein et Mohamed Kansou, ainsi que le père de l’église Notre-Dame du Liban, Assia Safi, étaient présents à la cérémonie.