Dakar, 4 fév (APS) – Le Forum du premier emploi contribue à lutter contre le chômage et la calamité sociale, a estimé, lundi, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

"Le Forum du 1er emploi participe avec hardiesse, créativité et innovation au combat contre le chômage et la calamité sociale depuis près de deux décennies", a-t-il déclaré en présidant la 19ème édition de cette manifestation axée sur le thème : "Défis de l’employabilité, économie de la connaissance et emplois jeunes".



L’ancien Premier ministre affirme que les jeunes ont besoin d’un espace professionnel pour l’épanouissement de leurs compétences afin qu’ils soient armés à mieux affronter leur destin.

"Nous évoluons dans une économie de la connaissance. C’est bien de faire du tertiaire, mais il faut aller aussi vers les filières de métier", a-t-il préconisé.



Il a rappelé que l’innovation occupe aujourd’hui une place particulière avec les technologies de l’information et de la communication.

Il indique qu’il y a "à peine 10% de jeunes qui vont vers les filières technologiques", exhortant les entreprises à développer des actions de formation en cohérence avec les projets nationaux et privés.

Selon lui, celles-ci devront "être conscientes de la nécessité d’optimiser les stratégies de formation et prendre des initiatives novatrices de mise en scelle de l’ingéniosité des jeunes ayant subi une formation professionnelle".

Mahammed Boun Abdallah Dionne rappelle que bénéficier d’une formation professionnelle en adéquation avec le marché du travail représente une garantie d’intégration.