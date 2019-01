Dakar, 2 jan (APS) - Le colonel Mor Seck a été promu mardi, général de brigade et commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), rapporte Le Soleil, dans sa livraison de mercredi.



Le général Seck succède à la tête de la BNSP au général de brigade Victor Tine, admis dans la deuxième section des cadres de l’armée, écrit le journal. Ancien commandant en second de la BNSP, le général Seck a eu à occuper plusieurs responsabilités au sein de ce corps.

Le nouveau patron des Sapeurs-pompiers a fait sa formation militaire au Maroc, à l’Académie royale de Mekhnès, avant d’approfondir sa formation militaire au Sénégal, à l’Ecole d’application de l’infanterie de Thiès.

Il a obtenu plusieurs diplômes professionnels en France, au Bénin, etc.

Marié et père de famille, le général Seck a commandé le troisième contingent des sapeurs-pompiers sénégalais au Koweït, dans la période1998-2001.



La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers compte un effectif de quatre mille sept cent cinq (4.705) officiers, sous-officiers et militaires du rang et personnels civils répartis comme suit : 58 Officiers, 1166 Sous-Officiers, 3477 militaires du rang et 4 personnels civils.

Elle dispose de 62 engins d’incendie, 75 ambulances, 34 engins spéciaux, 265 motopompes, 20 électropompes et 96 véhicules d’intervention, de liaison et de commandement.