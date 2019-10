Dakar, 23 oct (APS) - Le gouvernement sénégalais est déterminé à assainir le secteur de la presse et accompagner son développement, a réaffirmé, mercredi à Dakar, le directeur de la Communication Ousseynou Dieng.



"Nous sommes engagés à assainir le secteur de la presse, accompagner le développement du secteur de la presse et particulièrement mettre l’accent sur le journalisme d’investigation et de données", a-t-il dit lors d’un forum sur le "protocole de la CEDEAO sur la Libre circulation des personnes et des biens".



Le directeur de la communication souligne qu’un tel travail "requiert de la compétence" et de la "formation" .

"Nous sommes en train de mettre en place un cadre juridique et des moyens nécessaires pour accompagner le développement du secteur de la presse", a-t-il ajouté.



Selon lui, les acteurs de la presse sénégalaise ont "tous les outils nécessaires, le Code de la presse qui garantit la liberté de la presse et le projet de loi concernant l’accés à la presse, actuellement deposé sur la table du gouvernement’’.

"C’est cette loi qui va compléter l’architecture juridique en matière d’accès à l’information. Le Sénégal est à l’avant garde avec l’article 8 de la Constitution qui garantit la liberté d’expression", a expliqué le directeur de la communication.